NATO Zirvesi öncesi Joe Biden’dan net mesaj: Yanınızdayız

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi öncesinde Avrupa'ya mesaj göndererek "ABD yanınızdadır." dedi. Biden, NATO Zirvesi için NATO Karargahı'na geldikten sonra Genel Sekreter Jens Stoltenberg'le kısa açıklama yaptı.

"ÇIKARLARIMIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Son yıllarda NATO'nun önünde Rusya ve Çin gibi yeni sınamalar bulunduğunu belirten Biden, ABD'nin "güçlü bir NATO'ya" önem verdiğini söyledi. Biden, "NATO ABD'nin çıkarları bakımından kritik önemdedir." diye konuştu.