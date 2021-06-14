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Giriş Tarihi: 14.6.2021 14:22 Son Güncelleme: 14.6.2021 15:28

öncesi ’dan net mesaj: Yanınızdayız

AA
NATO Zirvesi öncesi Joe Biden’dan net mesaj: Yanınızdayız

’nın kentinde bugün başlayan , önemli görüşmelere de ev sahipliği yapıyor. Zirve kapsamında Brüksel’de bulunan karargahına gelen Başkanı ’ın, Başkan ile gerçekleştireceği ikili görüşme merakla beklenirken Biden’dan Avrupa’ya mesaj geldi.

Başkanı , öncesinde Avrupa'ya mesaj göndererek "ABD yanınızdadır." dedi. Biden, Zirvesi için NATO Karargahı'na geldikten sonra Genel Sekreter 'le kısa açıklama yaptı.

"ÇIKARLARIMIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Son yıllarda NATO'nun önünde Rusya ve Çin gibi yeni sınamalar bulunduğunu belirten Biden, ABD'nin "güçlü bir NATO'ya" önem verdiğini söyledi. Biden, "NATO ABD'nin çıkarları bakımından kritik önemdedir." diye konuştu.

Kuzey Atlantik Paktı'nın 5. maddesinin "kutsal bir yükümlülük" olduğunu vurgulayan Biden, 'nda ABD'nin Avrupa için devreye girdiğini hatırlattı.

Biden, "Tüm Avrupa'nın şunu bilmesini istiyorum. ABD yanınızdadır." ifadesini kullandı. Joe Biden, NATO'nun savunma harcamalarının artırılması konusunda Genel Sekreter Stoltenberg'e katıldığını sözlerine ekledi.

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NATO Zirvesi öncesi Joe Biden’dan net mesaj: Yanınızdayız
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