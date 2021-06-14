NATO Zirvesi’nde Rusya vurgusu: Diyaloğa açığız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi öncesi açılış konuşmasında günün önemli gündem maddelerini açıkladı. NATO'nun birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Rusya ile ilişkilerinin Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyede olduğunu, ancak diyaloğa açık olduklarını ifade etti.

RUSYA İLE DİYALOG ÇAĞRISI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi öncesi açılış konuşmasında basın mensuplarına, zirvenin gündem maddelerini açıkladı. Stoltenberg, Rusya ile ilişkilere yönelik yaptığı açıklamada, "Rusya'nın komşularına, Ukrayna'ya, Gürcistan'a, ama aynı zamanda siber saldırılar, hibrit saldırılar, zehirlemeler gibi müttefiklere yönelik saldırgan eylemlerini gördük. Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana en düşük noktada. Savunmayı güçlendiriyoruz ve toplu savunmayı güçlendirmeye devam edeceğiz. Ama aynı zamanda Rusya ile diyalog için de çalışıyoruz" dedi.