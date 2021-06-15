Alman hükümetinden korkutan rapor: Aşırı sağcıların sayısı giderek artıyor

Haldenwang, bunların 13 bin 300'ünün de şiddet yanlısı olduklarını vurguladı. Raporda, 2019'de 21 bin 290 olan aşırı sağ kaynaklı suçların 2020'da 22 bin 357'ye çıktığı kaydedildi.

ARTIŞ AŞIRI SOLDA DA VAR

Almanya genelinde aşırı solcuların sayısında da geçen yıl 800 artış olduğu ve 34 bin 300'e ulaştığı belirtildi. Aşırı solculardan 9 bin 600'ünün şiddet yanlısı olduğuna işaret edildi. Aşırı solcular tarafından geçen yıl 6 bin 663 suç işlendiği ve bunlardan 1237'sinin şiddet suçu olduğu da vurgulandı.