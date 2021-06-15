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Giriş Tarihi: 16.6.2021 03:33

’da askeri tabura bombalı saldırı

AA
Kolombiya’da askeri tabura bombalı saldırı

'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, askeri tabura bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda 36 askerin yaralandığı bildirildi

basınında yer alan haberlere göre, Cucuta kentinde, Ulusal Ordu'ya bağlı 30. tugayın içinde askerlerin bulunduğu alanda, bomba yüklü 2 aracın infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 36 asker yaralandı.

Devlet Başkanı yaptığı açıklamada, olayı kınayarak, saldırının derhal soruşturulması için Savunma Bakanı Diego Molano'ya gerekli talimatları verdiğini belirtti.

Öte yandan Molano da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "30. Tugay'daki patlamalar nedeniyle durumu doğrulamak için hemen ordu komutanıyla beraber bölgeye intikal ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkililer, patlamayla ilgisi olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Kolombiya’da askeri tabura bombalı saldırı
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