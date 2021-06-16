Cenevre’de tarihi görüşme! Joe Biden ve Vladimir Putin bugün bir araya geliyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak zirveye ilişkin resmi olarak bir gündem bulunmasa da yaşanan gelişmeler, masadaki konulara ışık tutuyor. Biden'ın ABD Başkanı seçildikten sonra Putin ile ilk defa yüz yüze yapacağı zirve, "ilişkilerin birinci elden ele alınması" bakımından tarihi anlamda önem taşıyor.

KARŞILIKLI GERİLİM HAD SAFHADA

Bir süre önce Biden'ın Putin için "katil" yakıştırması yapması ilişkilerin en gerilimli dönemini yaşattığı için böyle bir zirve kararı alınması beklenmiyordu. Biden'ın söz konusu ifadesine karşılık Putin, gerilimin tarafı olmak istememiş, diplomatik bir cevap vererek "Ona sağlık diliyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.