Koronavirüsün merkezi haline gelmişti! 472 gün sonra normal hayata döndüler

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette aşılama oranının yüzde 70 hedefine ulaşıldığını belirterek Kovid-19 kısıtlamalarının bugünden itibaren kaldırıldığını duyurdu.

New York'ta korona virüs kısıtlamalarının kaldırılışı coşkuyla kutlandı | Video

"NORMAL HAYATA DÖNÜYORUZ"

Cuomo, "Bugün pandemiyle mücadelede 472'nci gün. Bugünden itibaren bildiğimiz normal hayata dönüyoruz. Bu, çok önemli ve bunu hak ediyoruz çünkü çok uzun bir yol oldu." diye konuştu.

Bir dönem ülkede vaka sayısı oranı en yüksek eyalet olan New York'ta, bugün itibarıyla bu oranın 1000'de 4'e düştüğünü ifade eden Cuomo, "Bir dönem New York, yüzyılın yaşadığı bu salgının merkezi oldu. Tüm olumsuz şartlara rağmen 15 aylık bu süreçte New Yorklular yılmadan mücadeleyi sürdürdü. New York bu sağlık krizinden daha da güçlenerek çıktı." dedi.