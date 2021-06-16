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Giriş Tarihi: 16.6.2021 14:41 Son Güncelleme: 16.6.2021 14:52

Son Dakika: kısıtlamalarını kaldırıyor! zorunluluğunda yeni gelişme

AA
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son Dakika: Fransa koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor! Maske zorunluluğunda yeni gelişme

Son dakika haberi... 'da yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı.

Son dakika haberi... 'da yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı.

NÜFUSU YARIYA YAKINI İLK DOZ AŞIYI OLDU

Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Fransa Başbakanı 'in, salgını nedeniyle 8 aydan bu yana yürürlükte olan gece sokağa çıkma yasaklarını kaldıracağı belirtildi.

Ülke genelinde aktif bir şekilde uygulanan aşılamaların ardından gelen karar, salgın sonrası dönemi başlattı.

Resmi rakamlara göre ülkede 27 Aralık 2020 tarihinde başlatılan aşı uygulamaları kapsamında şimdiye dek 30 milyon 374 bin 473 kişiye ilk doz aşı uygulaması yapıldı. 15 milyon 656 bin 628 kişinin ikinci doz aşısını olduğu ülkede aşı olanların oranı yüzde 45,3'e ulaştı.

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Son Dakika: Fransa koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor! Maske zorunluluğunda yeni gelişme
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