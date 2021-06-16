Son Dakika: Fransa koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor! Maske zorunluluğunda yeni gelişme

Son dakika haberi... Fransa'da yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı.

NÜFUSU YARIYA YAKINI İLK DOZ AŞIYI OLDU

Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Fransa Başbakanı Jean Castex'in, koronavirüs salgını nedeniyle 8 aydan bu yana yürürlükte olan gece sokağa çıkma yasaklarını kaldıracağı belirtildi.