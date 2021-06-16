Son Dakika: Fransa koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor! Maske zorunluluğunda yeni gelişme

Son dakika haberi... Fransa'da yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı.
NÜFUSU YARIYA YAKINI İLK DOZ AŞIYI OLDU
Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Fransa Başbakanı Jean Castex'in, koronavirüs salgını nedeniyle 8 aydan bu yana yürürlükte olan gece sokağa çıkma yasaklarını kaldıracağı belirtildi.
Ülke genelinde aktif bir şekilde uygulanan aşılamaların ardından gelen karar, salgın sonrası dönemi başlattı.
Resmi rakamlara göre ülkede 27 Aralık 2020 tarihinde başlatılan aşı uygulamaları kapsamında şimdiye dek 30 milyon 374 bin 473 kişiye ilk doz aşı uygulaması yapıldı. 15 milyon 656 bin 628 kişinin ikinci doz aşısını olduğu ülkede aşı olanların oranı yüzde 45,3'e ulaştı.