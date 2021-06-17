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Giriş Tarihi: 17.6.2021 11:58

’den İsrailli kadına Doğu şoku! Pasaportunda yazanlar…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere’den İsrailli kadına Doğu Kudüs şoku! Pasaportunda yazanlar…

’in işgal ettiği toprakları, uluslararası çapta tepki görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay ’ne düzenlediği terör saldırılarında Filistinli halkı şehit eden İsrail’e tepki dinmezken, ’den gelen bir hamle büyük yankı uyandırdı. Hem İngiltere hem de İsrail vatandaşlığı bulunan bir kadının konsolosluğundan yenilettiği pasaportta yazanlar, İsrail’in işgalci kimliğine bir kez daha dikkat çekti.

İşgalci , küresel arenada tepki çekmeye devam ediyor. topraklarına yönelik işgal eylemlerini yıllardır sonlandırmadığı gibi, Filistin halkına uyguladığı şiddet ve zulmü her geçen gün artıran İsrail, bu kez tepkiyi 'den gördü.

ÇİFTE VATANDAŞLIĞI BULUNUYORDU

İsrail basınında yer alan haberlere göre Doğu 'te doğan, İngiltere ve İsrail'den çifte vatandaşlığı bulunan bir kadın, yenilettiği pasaportunda yazanlar karşısında şoke oldu.

Babası İsrailli, annesi olan Ayelet Balaban isimli kadın, süresi dolan pasaportunu yeniletmek için İngiliz konsolosluğuna başvurdu. 'te bulunan Hadassah Mount Scopus Hastanesi'nde doğan kadın, yeni gelen pasaportunu incelerken hiç ummadığı bir detayla karşılaştı.

İNGİLTERE'DEN "İŞGAL" ÇIKIŞI

Eski pasaportunda doğum yeri "Kudüs" olarak geçen kadın, yeni pasaportunda doğum yerinde "" yazdığını gördü.

Pasaportunda bir yanlışlık olduğunu düşünen kadın, resmi makamlara başvursa da net bir yanıt alamadı. Olayın ardından İsrail basınına konuşan Balaban, doğum yerinde yazan "İşgal Altındaki Filistin Toprakları" ifadesinin yanlışlıkla yazıldığına inandığını söyledi.

"BUNUNLA SEYAHAT EDEMEM"

"Böyle bir pasaportla nasıl seyahat edebilirim? Bu kabul gören bir ifade değil. Bu benim özel pasaportum" diyen Balaban, pasaportunu iki sene önce yenileten erkek kardeşinin böyle bir "sorun"la karşılaşmadığını söyledi. İngiliz hükümetinin, Kudüs yerine İşgal Altındaki Filistin Toprakları ismini kullanma politikasının yakın bir tarihte gerçekleştiğini düşündüğünü söyleyen Balaban, İsrail konsolosluğunu durumla ilgili bilgilendirdiğini söyledi.

İNGİLTERE TANIMIYOR

Konuya ilişkin net bir açıklama yapmayan ancak durumu reddetmeyen İngiliz konsolosluğu, olayın araştırılacağını söyledi.

İngiltere'nin Doğu Kudüs Konsolosluğu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kudüs, halen İsrail toprağı olarak resmiyet kazanamamış durumda. 'ü İsrail'e ait olarak kabul eden İngiliz hükümeti, Doğu Kudüs'ü ise resmen "işgal altında" olarak tanımlıyor.

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İngiltere’den İsrailli kadına Doğu Kudüs şoku! Pasaportunda yazanlar…
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