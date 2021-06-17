İngiltere’den İsrailli kadına Doğu Kudüs şoku! Pasaportunda yazanlar…

İşgalci İsrail, küresel arenada tepki çekmeye devam ediyor. Filistin topraklarına yönelik işgal eylemlerini yıllardır sonlandırmadığı gibi, Filistin halkına uyguladığı şiddet ve zulmü her geçen gün artıran İsrail, bu kez tepkiyi İngiltere'den gördü.
ÇİFTE VATANDAŞLIĞI BULUNUYORDU
İsrail basınında yer alan haberlere göre Doğu Kudüs'te doğan, İngiltere ve İsrail'den çifte vatandaşlığı bulunan bir kadın, yenilettiği pasaportunda yazanlar karşısında şoke oldu.
Babası İsrailli, annesi İngiliz olan Ayelet Balaban isimli kadın, süresi dolan pasaportunu yeniletmek için İngiliz konsolosluğuna başvurdu. Doğu Kudüs'te bulunan Hadassah Mount Scopus Hastanesi'nde doğan kadın, yeni gelen pasaportunu incelerken hiç ummadığı bir detayla karşılaştı.
İNGİLTERE'DEN "İŞGAL" ÇIKIŞI
Eski pasaportunda doğum yeri "Kudüs" olarak geçen kadın, yeni pasaportunda doğum yerinde "İşgal Altındaki Filistin Toprakları" yazdığını gördü.
Pasaportunda bir yanlışlık olduğunu düşünen kadın, resmi makamlara başvursa da net bir yanıt alamadı. Olayın ardından İsrail basınına konuşan Balaban, doğum yerinde yazan "İşgal Altındaki Filistin Toprakları" ifadesinin yanlışlıkla yazıldığına inandığını söyledi.
"BUNUNLA SEYAHAT EDEMEM"
"Böyle bir pasaportla nasıl seyahat edebilirim? Bu kabul gören bir ifade değil. Bu benim özel pasaportum" diyen Balaban, pasaportunu iki sene önce yenileten erkek kardeşinin böyle bir "sorun"la karşılaşmadığını söyledi. İngiliz hükümetinin, Kudüs yerine İşgal Altındaki Filistin Toprakları ismini kullanma politikasının yakın bir tarihte gerçekleştiğini düşündüğünü söyleyen Balaban, İsrail konsolosluğunu durumla ilgili bilgilendirdiğini söyledi.
İNGİLTERE TANIMIYOR
Konuya ilişkin net bir açıklama yapmayan ancak durumu reddetmeyen İngiliz konsolosluğu, olayın araştırılacağını söyledi.
İngiltere'nin Doğu Kudüs Konsolosluğu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kudüs, halen İsrail toprağı olarak resmiyet kazanamamış durumda. Batı Kudüs'ü İsrail'e ait olarak kabul eden İngiliz hükümeti, Doğu Kudüs'ü ise resmen "işgal altında" olarak tanımlıyor.