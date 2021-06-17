İngiltere’den İsrailli kadına Doğu Kudüs şoku! Pasaportunda yazanlar…

İşgalci İsrail, küresel arenada tepki çekmeye devam ediyor. Filistin topraklarına yönelik işgal eylemlerini yıllardır sonlandırmadığı gibi, Filistin halkına uyguladığı şiddet ve zulmü her geçen gün artıran İsrail, bu kez tepkiyi İngiltere'den gördü.

ÇİFTE VATANDAŞLIĞI BULUNUYORDU

İsrail basınında yer alan haberlere göre Doğu Kudüs'te doğan, İngiltere ve İsrail'den çifte vatandaşlığı bulunan bir kadın, yenilettiği pasaportunda yazanlar karşısında şoke oldu.