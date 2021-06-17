İsrail Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir hedefi bombaladı.
İsrail'in vurduğu hedefle ilgili henüz bilgi edinilemedi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.Türkiye’nin Filistin anlaşması İsrail’de paniğe neden oldu İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi Filistin, İsrail'deki yeni hükümetin eskilerinden farklı olmasını beklemiyor