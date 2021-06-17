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Giriş Tarihi: 17.6.2021 23:22 Son Güncelleme: 17.6.2021 23:42

Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İHA
İsrail Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

savaş uçakları, 'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapılmadı

ordusu abluka altındaki Şeridi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir hedefi bombaladı.

İsrail'in vurduğu hedefle ilgili henüz bilgi edinilemedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.

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İsrail Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
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