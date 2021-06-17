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Giriş Tarihi: 17.6.2021 21:34 Son Güncelleme: 17.6.2021 21:41

'da düğün konvoyunda katliam gibi ! 4 ölü, 23 yaralı

AA

'ın kentinde düğün konvoyunda korkunç bir meydana geldi. Üç şahsi araç ile bir yolcu minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

'da düğün konvoyunda katliam gibi bir meydana geldi. kentinin batı girişinde bir düğün konvoyunda 4 aracın birbirine girmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Kaza hakkında basına açıklamada bulunan Minya Emniyet Müdürü Mahmud Halil, yaptığı açıklamada, yaralıların Minya Genel Hastanesine sevk edildiğini ifade etti.

YARALILAR ARASINDA DURUMU KRİTİK OLANLAR VAR

Olay yerine 10 ambulans sevk edildiğini belirten Halil, kazada ölenlerin ise hastane morguna kaldırıldığını kaydetti. İlk belirlemelere göre yaralılar arasında durumu kritik olanların olduğu belirtildi.

Öte yandan, olayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatılması için gerekli tutanağın tutulduğu ve savcılığa gönderileceği kaydedildi.

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Mısır'da düğün konvoyunda katliam gibi kaza! 4 ölü, 23 yaralı
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