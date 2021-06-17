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Giriş Tarihi: 17.6.2021

Tarihi ‘buz eritme’ zirvesi

Tarihi ‘buz eritme’ zirvesi

Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Biden, ikili ilişkilerin dibe vurduğu bir dönemde ’de bir araya geldi. İki lider, 4 saatlik tarihi zirvede yapıcı diyaloğun hızlandırılması için karşılıklı geri çekilen büyükelçileri göreve başlatma kararı aldı

ABD Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı arasında 'nin kentinde yapılan 4 saatlik toplantı maratonuna dünya medyası büyük ilgi gösterdi. Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşandı. İki lider zirvenin yapılacağı Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısındaki Parc de La Grange villasında bir araya geldi. Biden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk kez Putin ile yüz yüze görüştüğü zirvede soğuk savaştan bu yana en sorunlu dönemini yaşayan Washington-Moskova ilişkilerinde buzların eritilmesine yönelik bazı kararlar alındı.
Görüşmelerinin "oldukça yapıcı" geçtiğini belirten Putin, "Büyükelçiler meselesini çözdük. Rusya ile ABD büyükelçilerinin yeniden görev yerlerine dönmeleri konusunda Biden ile anlaştık. Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda da anlaştık. Bu çok önemli. Rusya ve ABD vatandaşı mahkûmların iadesi konusunda bazı tavizler verilebilir. İki ülkenin dışişleri bakanlıkları bu yönde çalışacak" dedi. Putin'le yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık kaldıklarını belirten Biden ise "Şu anda Putin'in en son istediği şeyin yeni bir soğuk savaş olduğunu düşünüyorum" dedi. Rus muhalif Aleksey Navalniy konusunda da görüşlerinin değişmediğini belirten Biden, "Navalniy'in tutukluyken ölmesinin sonuçlarının Rusya için yıkıcı olacağını Putin'e açıkça söyledim" dedi.
Görüşmeyle ilgili yayınlanan ortak bildiride ise "Bugün, nükleer savaşta kazananın olmayacağına ve böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılığımızı tekrar teyit ediyoruz. Stratejik istikrar konusunda sağlam ve güçlü, kapsamlı bir ikili diyalog başlatılacak" denildi.

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Tarihi ‘buz eritme’ zirvesi
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