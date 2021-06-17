Türkiye’nin Filistin anlaşması İsrail’de paniğe neden oldu

Türkiye'nin son yıllarda askeri ve siyasi alanda yaptığı atılımlar küresel ölçekte konuşuluyor. Doğu Akdeniz'de, Yunanistan'ın tüm itirazlarına rağmen meşru haklarından vazgeçmeyen ve enerji arama faaliyetlerine devam eden Türkiye, komşu devletlerle kurduğu iş birlikleriyle de yerini sağlamlaştırdı.

TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ ELİ GÜÇLENİYOR

Libya ile imzaladığı Askeri ve Güvenlik İş Birliği Mutabakat Muhtırası çerçevesinde birçok stratejik bağın kurucusu konumuna yükselen Türkiye, bölgede siyaset ve güvenlik alanında öncelikli kuvvetlerden biri oldu.

Türkiye'nin edindiği yeni konum yıllardır dünya devletleri tarafından yakından takip edilirken, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren Filistin anlaşması, Doğu Akdeniz'deki dengeleri bir kez daha Türkiye lehine değiştirdi.