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Giriş Tarihi: 17.6.2021 09:33 Son Güncelleme: 17.6.2021 09:37

’nin anlaşması ’de paniğe neden oldu

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Türkiye’nin Filistin anlaşması İsrail’de paniğe neden oldu

’nin bölgesinde tartışılmaz bir güç haline gelmesinin yankıları, uluslararası arenada devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda ile yaptığı güvenlik anlaşması çerçevesinde bölgenin kontrolünde önemli bir iş birliğine imza atan Türkiye, geçtiğimiz haftalardaysa ile imzalanan Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması’nı onayladı. Yeni anlaşma dünya çapında ses getirirken, bu durum en çok ’i rahatsız etti.

'nin son yıllarda askeri ve siyasi alanda yaptığı atılımlar küresel ölçekte konuşuluyor. 'de, 'ın tüm itirazlarına rağmen meşru haklarından vazgeçmeyen ve enerji arama faaliyetlerine devam eden Türkiye, komşu devletlerle kurduğu iş birlikleriyle de yerini sağlamlaştırdı.

TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ ELİ GÜÇLENİYOR

ile imzaladığı Askeri ve Güvenlik İş Birliği Mutabakat Muhtırası çerçevesinde birçok stratejik bağın kurucusu konumuna yükselen Türkiye, bölgede siyaset ve güvenlik alanında öncelikli kuvvetlerden biri oldu.

Türkiye'nin edindiği yeni konum yıllardır dünya devletleri tarafından yakından takip edilirken, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren anlaşması, Doğu Akdeniz'deki dengeleri bir kez daha Türkiye lehine değiştirdi.

Türkiye'nin Filistin ile 3 yıl önce imzaladığı Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması, geçtiğimiz haftalar onaylanarak yürürlüğe girmişti. ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması, hem ülke hem dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşmişti. Anlaşmaya göre Filistin kolluk birimleri, Türkiye'de Polis Akademisi ile 'nde eğitim alabilecek ve Türkiye, anlaşma kapsamında Filistin emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarının kapasitelerinin artırılması için araç, eğitim, teknik yardım ve malzeme hibesi gibi destekler sağlayabilecek.

Bu anlaşmayla birlikte iki ülke arasında terör, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucuyla ilgili sınır aşan suçlarla mücadelede işbirliği gerçekleşecek. Bunların yanı sıra istihbarat alanında da önemli bağlar kurulacak.

Bölge devletlerle kurduğu iş birliklerine bir yenisini katan Türkiye'nin bu anlaşması, 'de ise büyük paniğe yol açtı.

İSRAİL BASINI PANİKTE

İsrail basını, anlaşmayı gündemine taşıyarak gelişmelerin İsrail için "endişe verici" olduğu vurgusunda bulundu. Filistin ile yapılan anlaşmanın deniz sınırlarını da içerdiğine dikkat çeken İsrail basını, bu alandaki iş birliğinin İsrail'i Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol kaynaklarından uzaklaştıracağını belirtti.

Anlaşmanın İsrail'in bölgesel çıkarlarına büyük ölçüde zarar vereceğini söyleyen analizler, İsrail hükümetini bu anlaşmaya ivedilikle cevap vermesi gerektiği vurgusu yaptı.

Anlaşmanın İsrail'de en çok endişe yaratan taraflarında biri ise topraklarını işgal ettikleri ve terör saldırıları düzenledikleri Filistin'in 'ndeki hak iddialarını güçlendirecek olması oldu.

Türkiye ve Filistin arasında yeni sayfa! İşte tarihi anlaşmanın dikkat çeken detayları...

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Türkiye’nin Filistin anlaşması İsrail’de paniğe neden oldu
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