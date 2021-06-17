Türkiye’nin Filistin anlaşması İsrail’de paniğe neden oldu

Türkiye'nin son yıllarda askeri ve siyasi alanda yaptığı atılımlar küresel ölçekte konuşuluyor. Doğu Akdeniz'de, Yunanistan'ın tüm itirazlarına rağmen meşru haklarından vazgeçmeyen ve enerji arama faaliyetlerine devam eden Türkiye, komşu devletlerle kurduğu iş birlikleriyle de yerini sağlamlaştırdı.
TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ ELİ GÜÇLENİYOR
Libya ile imzaladığı Askeri ve Güvenlik İş Birliği Mutabakat Muhtırası çerçevesinde birçok stratejik bağın kurucusu konumuna yükselen Türkiye, bölgede siyaset ve güvenlik alanında öncelikli kuvvetlerden biri oldu.
Türkiye'nin edindiği yeni konum yıllardır dünya devletleri tarafından yakından takip edilirken, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren Filistin anlaşması, Doğu Akdeniz'deki dengeleri bir kez daha Türkiye lehine değiştirdi.
Türkiye'nin Filistin ile 3 yıl önce imzaladığı Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması, geçtiğimiz haftalar onaylanarak yürürlüğe girmişti. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması, hem ülke hem dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşmişti. Anlaşmaya göre Filistin kolluk birimleri, Türkiye'de Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitim alabilecek ve Türkiye, anlaşma kapsamında Filistin emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarının kapasitelerinin artırılması için araç, eğitim, teknik yardım ve malzeme hibesi gibi destekler sağlayabilecek.
Bu anlaşmayla birlikte iki ülke arasında terör, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucuyla ilgili sınır aşan suçlarla mücadelede işbirliği gerçekleşecek. Bunların yanı sıra istihbarat alanında da önemli bağlar kurulacak.
Bölge devletlerle kurduğu iş birliklerine bir yenisini katan Türkiye'nin bu anlaşması, İsrail'de ise büyük paniğe yol açtı.
İSRAİL BASINI PANİKTE
İsrail basını, anlaşmayı gündemine taşıyarak gelişmelerin İsrail için "endişe verici" olduğu vurgusunda bulundu. Filistin ile yapılan anlaşmanın deniz sınırlarını da içerdiğine dikkat çeken İsrail basını, bu alandaki iş birliğinin İsrail'i Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol kaynaklarından uzaklaştıracağını belirtti.
Anlaşmanın İsrail'in bölgesel çıkarlarına büyük ölçüde zarar vereceğini söyleyen analizler, İsrail hükümetini bu anlaşmaya ivedilikle cevap vermesi gerektiği vurgusu yaptı.
Anlaşmanın İsrail'de en çok endişe yaratan taraflarında biri ise topraklarını işgal ettikleri ve terör saldırıları düzenledikleri Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki hak iddialarını güçlendirecek olması oldu.Türkiye ve Filistin arasında yeni sayfa! İşte tarihi anlaşmanın dikkat çeken detayları...