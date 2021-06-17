Yeni iPhone'da düğme olmayabilir! Apple'ın sırrı ortaya çıktı

Apple Insider haberine göre bir sonraki iPhone modelinde fiziksel düğmeler olmayabilir. Bu iddianın çıkış noktası da Apple'ın patent başvurusundan kaynaklanıyor. Patentte "kapasitif algılamalı giriş cihazları" ifadesi yer alıyor. Peki bu tam olarak ne demek? Telefonun üstünde dokunulduğunda görünen, kullanılmadığında kaybolan, görünmez arkadan aydınlatmalı noktalar olacak.
Yeni iPhone için söylenen bu yaklaşım kulağa hoş geliyor, telefona uygulandığında şüphesiz zerafet katacaktır. Tasarımı çok hoş gösterecektir. Ancak Apple'ın bu özelliği kullanıp kullanmayacağı belli değil. Böyle bir model geliştirse bile 2022'den önce göremeyiz. iPhone 14 veya sonraki iPhone modeli düğmesiz olabilir.
Sonuç olarak düğmesiz iPhone iddiasının patent başvurusu olduğunu unutmamak gerek. Patentler, bilgi almak, üreticilerin ürünleri ve hizmetleri hakkında detaylara ulaşmak için önemli bir kaynak. Ancak patentler koruma amaçlı da alınabiliyor. Şimdilik dedikodular bu şekilde, tabii ki tam olarak neler olacağını eylül ayındaki etkinlikte göreceğiz.