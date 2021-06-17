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Haberler Dünya Haberleri Yeni iPhone'da düğme olmayabilir! Apple'ın sırrı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 17.6.2021 09:18 Son Güncelleme: 17.6.2021 09:34

Yeni 'da düğme olmayabilir! 'ın sırrı ortaya çıktı

Yeni iPhone'da düğme olmayabilir! Apple'ın sırrı ortaya çıktı

13'ün fiyatı belli oldu, tasarımı sızdırıldı, ekranda teknolojisiyle geliyor derken bu dedikodular zincirine yeni bir halka daha eklendi. İddiaya göre yeni iPhone tamamen düğmesiz, butonsuz olabilir. Lafı uzatmadan detaylara birlikte göz atalım.

haberine göre bir sonraki modelinde fiziksel düğmeler olmayabilir. Bu iddianın çıkış noktası da 'ın patent başvurusundan kaynaklanıyor. Patentte "kapasitif algılamalı giriş cihazları" ifadesi yer alıyor. Peki bu tam olarak ne demek? Telefonun üstünde dokunulduğunda görünen, kullanılmadığında kaybolan, görünmez arkadan aydınlatmalı noktalar olacak.

Yeni iPhone için söylenen bu yaklaşım kulağa hoş geliyor, telefona uygulandığında şüphesiz zerafet katacaktır. Tasarımı çok hoş gösterecektir. Ancak Apple'ın bu özelliği kullanıp kullanmayacağı belli değil. Böyle bir model geliştirse bile 'den önce göremeyiz. iPhone 14 veya sonraki iPhone modeli düğmesiz olabilir.

Sonuç olarak düğmesiz iPhone iddiasının patent başvurusu olduğunu unutmamak gerek. Patentler, bilgi almak, üreticilerin ürünleri ve hizmetleri hakkında detaylara ulaşmak için önemli bir kaynak. Ancak patentler koruma amaçlı da alınabiliyor. Şimdilik dedikodular bu şekilde, tabii ki tam olarak neler olacağını eylül ayındaki etkinlikte göreceğiz.

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Yeni iPhone'da düğme olmayabilir! Apple'ın sırrı ortaya çıktı
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