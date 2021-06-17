Yeni iPhone'da düğme olmayabilir! Apple'ın sırrı ortaya çıktı

Yeni iPhone için söylenen bu yaklaşım kulağa hoş geliyor, telefona uygulandığında şüphesiz zerafet katacaktır. Tasarımı çok hoş gösterecektir. Ancak Apple'ın bu özelliği kullanıp kullanmayacağı belli değil. Böyle bir model geliştirse bile 2022'den önce göremeyiz. iPhone 14 veya sonraki iPhone modeli düğmesiz olabilir.