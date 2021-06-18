İskeçe Müftüsü Mete’ye 15 ay hapis cezası

Yunanistan
'da, Batı Trakya'daki Türk azınlığın haklarının korunması konusunda etkili isimlerden olan İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'ye 15 ay hapis cezası verildi. Selanik Tek Hâkimli Ceza Mahkemesi, 2016'da Dostluk Eşitlik Barış Partisi
'nin (DEB) kongresinde yaptığı konuşmada, dönemin DEB Başkanı Mustafa Çavuşoğlu
'nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a benzettiği için "halk arasına nifak sokmak suretiyle kamu düzenini bozma suçlamasıyla" yargılanan Mete'yi 3 yıl tecilli olmak üzere 15 ay hapis cezasına mahkûm etti. Mete'nin, avukatları aracılığıyla kararı temyize götüreceği belirtildi.