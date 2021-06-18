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Giriş Tarihi: 18.6.2021

Müftüsü Mete’ye 15 ay hapis cezası

İskeçe Müftüsü Mete’ye 15 ay hapis cezası
'da, Batı Trakya'daki Türk azınlığın haklarının korunması konusunda etkili isimlerden olan Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'ye 15 ay hapis cezası verildi. Selanik Tek Hâkimli Ceza Mahkemesi, 2016'da 'nin (DEB) kongresinde yaptığı konuşmada, dönemin DEB Başkanı 'nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a benzettiği için "halk arasına nifak sokmak suretiyle kamu düzenini bozma suçlamasıyla" yargılanan Mete'yi 3 yıl tecilli olmak üzere 15 ay hapis cezasına mahkûm etti. Mete'nin, avukatları aracılığıyla kararı temyize götüreceği belirtildi.
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İskeçe Müftüsü Mete’ye 15 ay hapis cezası
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