İsrail’den Filistin’e aşı ‘yardımı’! Son kullanma tarihi yaklaşanları gönderiyorlar

İşgalci İsrail devletinden, Filistin'e ilişkin yeni gelen bir açıklama oldukça tepki çekti. Ülkenin Savunma ve Sağlık Bakanlıkları, yaptıkları ortak açıklamada ellerinde bulunan ve son kullanma tarihi yaklaşan 1 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısını Filistin'e vereceğini açıkladı.

ELLERİNDE KALAN AŞILARI VERİYORLAR

Yetişkin nüfusunun yüzde 85'ini aşılayan, ancak işgal ettikleri Batı Şeria ve Gazze topraklarında bulunan Filistin halkıyla şimdiye dek aşılarını paylaşmadıkları için eleştiri oklarının hedefinde olan İsrail hükümetinin bu kararı, koşulları nedeniyle tepkileri de beraberinde getirdi.