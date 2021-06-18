İsrail’den Filistin’e aşı ‘yardımı’! Son kullanma tarihi yaklaşanları gönderiyorlar

İşgalci İsrail devletinden, Filistin'e ilişkin yeni gelen bir açıklama oldukça tepki çekti. Ülkenin Savunma ve Sağlık Bakanlıkları, yaptıkları ortak açıklamada ellerinde bulunan ve son kullanma tarihi yaklaşan 1 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısını Filistin'e vereceğini açıkladı.
ELLERİNDE KALAN AŞILARI VERİYORLAR
Yetişkin nüfusunun yüzde 85'ini aşılayan, ancak işgal ettikleri Batı Şeria ve Gazze topraklarında bulunan Filistin halkıyla şimdiye dek aşılarını paylaşmadıkları için eleştiri oklarının hedefinde olan İsrail hükümetinin bu kararı, koşulları nedeniyle tepkileri de beraberinde getirdi.
Resmi kaynaklar tarafından yayınlanan bildiride, "İsrail, Filistin Yönetimi ile bir anlaşma imzaladı ve bu anlaşma doğrultusunda kullanım süresi dolmak üzere olan yaklaşık 1 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı Filistin hükümetine iletilecek" ifadeleri kullanılırken, bunun karşılığında koştuğu şart ülkenin asıl niyetini ortaya koydu.
KARŞILIĞINDA YENİ AŞILAR İSTENİYOR
Elinde kalan ve son kullanma tarihi yaklaşan aşıları, 'heba olmaması' için Filistin'e yollayan İsrail, gelecek eylül ve ekim aylarında, Pfizer tarafından Filistin'e temin edilmesi planlanan 1 milyon doz yeni aşıyı ise kendisi için alacak.
İsrail'in yüzde 85 oranlarındaki aşılanmış nüfusuna karşılık yalnızca 260 bin 713 kişinin aşılandığı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde, İsrail yönetiminin kendi çıkarına yaptığı bu pazarlığa ilişkin açıklama yapan, ülkenin yeni koalisyon hükümetinin Dışişleri Bakanı Yair Lapid, attığı tweette, "Bölgedeki insanların ortak çıkarları doğrultusunda en etkili yolları aramaya ve uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.