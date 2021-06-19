Almanya'da çöpten servet çıktı! 17. yüzyıla ait değerli tablolar böyle bulundu

Almanya'nın Bavyera eyaletinde otoyoldaki bir çöp konteynerinde 17. yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu. Köln polisi yaptığı açıklamada, iki tablonun kendilerine teslim edildiğini ve henüz sahiplerinin bulunamadığını duyurdu.

İTALYAN SANATÇIYA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Polis, uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucunda çerçeveli iki resmin orijinal olduğu sonucuna varıldığını ve eserlerin Hollandalı sanatçı Samuel van Hoogstraten ile İtalyan sanatçı Pietro Bellotti'ye ait olduğuna inanıldığını belirtti.