Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Almanya'da çöpten servet çıktı! 17. yüzyıla ait değerli tablolar böyle bulundu
Giriş Tarihi: 19.6.2021 14:35

'da çöpten servet çıktı! 17. yüzyıla ait değerli tablolar böyle bulundu

İHA
Almanya'da çöpten servet çıktı! 17. yüzyıla ait değerli tablolar böyle bulundu

'da çöp konteynerinde 17. yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu. polisi, yaptığı açıklamada tabloların orijinal olduğunu belirtirken, araştırmaların devam ettiğini söyledi.

'nın eyaletinde otoyoldaki bir çöp konteynerinde 17. yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu. polisi yaptığı açıklamada, iki tablonun kendilerine teslim edildiğini ve henüz sahiplerinin bulunamadığını duyurdu.

İTALYAN SANATÇIYA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Polis, uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucunda çerçeveli iki resmin orijinal olduğu sonucuna varıldığını ve eserlerin sanatçı ile sanatçı 'ye ait olduğuna inanıldığını belirtti.

Polis, 1627-1678 yılları arasında 'da yaşayan ressam ve yazar Samuel van Hoogstraten'e ait olan tabloda kırmızı şapkalı bir çocuğun portresinin yer aldığını kaydetti.

Diğerinin ise 1625-1700 yılları arasında yaşayan İtalyan ressam Pietro Bellotti'nin 1665'te kendi portresini yaptığı bir eser olduğu ifade edildi. Köln polisi eserlerin sahibini bulmaya çalışırken, olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olanların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'da çöpten servet çıktı! 17. yüzyıla ait değerli tablolar böyle bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA