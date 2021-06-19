Atina’ya İskeçe Müftüsü tepkisi

Batı Trakya
'daki Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan Yunanistan
'ın Türk azınlığına yönelik sindirme politikaları sürüyor. Birçok kez haksız suçlamalara hedef olan İskeçe
'nin seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, bu defa Mustafa Aliçavuş'u Rauf Denktaş
'a benzettiği için 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yunanistan'ın bu kararına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, Mete'ye verilen 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezasını kınadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Yunanistan hakkında çok sayıda ihlal kararı verdiği hatırlatılan bakanlık açıklamasında, "Geçmişte müftülerin faaliyetleri bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından aleyhinde birçok ihlal kararı verilen Yunanistan, müftülere yönelik temelsiz suçlamalarla yürüttüğü hukuki süreçlerle, adı geçenlerin serbest şekilde dini ve toplumsal vazifelerini sürdürmelerini engelleme amacını gütmektedir" ifadelerine yer verildi.
'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu haksız kararın, hukuki sürecin bundan sonraki safhalarında düzeltileceğini umuyoruz. Yunanistan'ı Batı Trakya Türk azınlığı ve seçtiği müftülerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden baskıcı uygulamalarına son vermeye bir kez daha davet ediyoruz. Batı Trakya Türk azınlığının uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle güvence altına alınmış haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.
Selanik Tek Hakimli Ceza Mahkemesi, 2016'da Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) kongresinde yaptığı konuşmada, dönemin DEB Başkanı Mustafa Çavuşoğlu'nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a benzettiği için "halk arasına nifak sokmak suretiyle kamu düzenini bozma suçlamasıyla" yargılanan Mete'yi 3 yıl tecilli olmak üzere 15 ay hapis cezasına mahkûm etmişti.