Ermenistan parlamento seçimine gidiyor

Azerbaycan'ın, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarması sonrasında, Nikol Paşinyan'ın başbakanlık görevinden istifa ettirilmesi üzerine ülkede yapılacak seçimde 26 siyasi hareket yarışacak. İlk defa rekor denecek seviyede 22 parti ve 4 ittifakın katılacağı seçimde, 2 milyon 581 bin 93 seçmen oy kullanabilecek.

Bu siyasi hareketler arasında başbakan olarak Paşinyan'a ve 3 eski cumhurbaşkanına ait partiler de yer alıyor. Görevini seçime kadar geçici olarak sürdüren Başbakan Paşinyan bu seçime "Sivil Sözleşme Partisi" ile katılıyor.

YARIŞ PAŞİNYAN VE KOÇARYAN ARASINDA

Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan (1991-1998) "Ermeni Ulusal Kongre Partisi", Rusya yanlısı tutumu ile bilinen eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan (1998-2008) ise "Ermenistan İttifakı" ile yarışacak. Paşinyan'ın halk hareketi başlatarak koltuğundan ettiği eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan (2008-2018) bu seçime doğrudan girmese de desteklediği "Onurum Var İttifakı" oy pusulasında yer alacak. Seçimde, kısa bir süre önce yapılan değişiklikle "nispi temsil sistemi" uygulanacak.