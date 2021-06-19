İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten flaş açıklama! ‘Yüzde yüz istenilen bir seçim olmadı’

"BIDEN, TRUMP'IN POLİTİKALARINDAN VAZGEÇMELİ"

Konuşmasının devamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zarif, görüşmelerin iyi yönde ilerlediğini belirtti. Zarif, "ABD anlaşmadan tek taraflı çekildiği için anlaşmayı ihlal ettiğini kabul etmelidir. Yalnızca ABD'nin anlaşmadaki yükümlülüklerini uygulaması gerekiyor. Engeller, aşılamayacak engeller değil" diye konuştu.

Biden yönetiminin, Trump dönemindeki politikalardan vazgeçmesi gerektiğini belirten Zarif, ABD Başkanı Biden'ın dürüst olup olmadığına dair sorulan soruya, "Bu konuya girmeyelim ancak bence Biden, İran konusunda daha gerçekçi ve İran'ı daha iyi tanıyor. Bence Biden ile çalışmak Trump ile iş yapmaktan çok daha kolay" yanıtını verdi.