Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı
Giriş Tarihi: 20.6.2021

Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı

Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilen 'ye tebrik mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olmasını diledi. Başkan Erdoğan, tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenizde dün yapılan seçimler neticesinde Cumhurbaşkanlığına seçilmenizden ötürü Zat-ı Devletleri'ni en samimi duygularımla tebrik ederim. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş ülke İran halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanlığınız döneminde, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine olan inancımı ifadeyle bu doğrultuda Zat-ı Devletleri'yle teşrik-i mesaide bulunmaya hazırım. Bu meyanda, Covid-19 salgınının aşılmasının ardından 'nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle komşumuz İran'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım. Bu vesileyle yeni görevinizde başarılar diler, ülkelerimiz arasındaki işbirliği ruhunun her alanda güçlenmeye devam etmesi temennisiyle dost ve kardeş İran halkının refah ve esenliği için en iyi dileklerimi iletirim."

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA