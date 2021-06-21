Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan Türkiye itirafı: Yükü bizim için üstlendi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye ile göç konusundaki iş birliğinin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Türk hükümetiyle olan tüm zorluklara rağmen bu ülkenin, önemsiz görülmeyecek göç yükünü bizim için üstelendiğini kabul etmek gerekir." dedi.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ MALİYETLER ÜSTLENİYOR"

Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyelinin ve bölgedeki başka ülkelerden gelen mültecilerin yaşadığına işaret eden Maas, "AB'de bizim, Türkiye ile olan göç mutabakatının daha da geliştirilmesine ve güncellenmesine büyük ilgi duyduğumuza inanıyorum." diye konuştu.