Zengezur Koridoru Türk dünyasını yeniden birleştirecek

Kardeş Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını Ermenistan
'dan geri almasıyla gündeme gelen Zengezur Koridoru Türkiye ile Azerbaycan arasında bağlantı sağlayarak Türk dünyasını birbirine bağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu projenin hayata geçirilmesi ile doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir orta koridor açılacaktır" sözleriyle önemini vurguladığı Zengezur projesinin hayata geçmesiyle tüm bölge ülkelerinin ekonomik işbirlikleri artacak, ticari ilişkiler canlanacak.
DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Antalya Diplomasi Forumu
'na katılan Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Tural Genceliyev, Zengezur koridorunun açılmasının tüm bölge için büyük fırsat olduğunun altını çizerek, "Ermenistan'ın da platforma katılması ekonomisi açısından önemli. Rövanşist fikirleri bırakırsa bu kendi yararlarına olur" dedi. Türkiye'nin Zengezur Koridoru'ndan geçerek Hazar Denizi
üzerinden Orta Asya'ya çıkacağını belirten Genceliyev, "Bu bölge için büyük fırsat. Rusya da aynı şekilde ekonomisini geliştirebilecek. Gürcistan
'ın bir endişesi olduğunu düşünmüyorum. Gürcistan bizim dostumuz, hem bizimle hem de Türkiye ile işbirliği var" ifadelerini kullandı. 44 gün süren Karabağ savaşında Türkiye- Azerbaycan kardeşliğine değinen Genceliyev, "Türkiye'nin diplomatik desteği sayesinde savaşı kazandık. Bölgedeki tüm realiteler değişti" değerlendirmesinde bulundu.
TARİHİ BİR OLAY
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa ziyaretinin tarihi bir olay olduğunu belirten ve Ermenistan'ın ziyaret sırasında kınama mesajı yayınlamasına değinen Genceliyev, ülkedeki karışıklığa işaret etti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sınırların kesin olarak belirlendiğini bildiren Genceliyev, "Ermenistan ve arkasında duran ülkeler artık sınırların değişmeyeceğini biliyorlar" şeklinde konuştu.
KESİNTİSİZ ULAŞIM
NAHÇIVAN ile Azerbaycan arasındaki 43 kilometrelik mesafe Zengezur koridoru olarak adlandırılıyor. Azerbaycan, kara ve demir yolu ulaşımının yapılacağı Zengezur koridorunun hayata geçmesi için topraklarında başladığı projeleri yoğun şekilde sürdürüyor. Ermenistan, barış arayışlarına katkı sağlamaya karar vererek projelere katılması halinde, Rusya ve İran
'a kesintisiz ulaşım elde etmesi mümkün olacak.