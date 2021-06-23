Çin'den gelen görüntüler dehşete düşürdü! Bulutların arasında havada asılı kaldı!

UFO'ların ve uzaylıların varlığı yıllardır tartışılıyor. Ancak son haftalarda ortaya çıkan haberler UFO tartışmalarını başka bir boyuta taşıdı. Kimine göre bu cisimler dünya dışı gelişmiş medeniyetlere ait, kimine göreyse özel askeri araçlar. İşte tam bu konunun üstünde bir de Çin'den gelen görüntüler eklendi.

Çin'in Şanghay kentinde bir UFO'ya ait olduğu söylenen görüntüler çekildi. Dev üçgen şeklindeki UFO, bir anda bulutların arasında belirdi ve kısa süreliğine hiç hareket etmeden havada asılı durdu.