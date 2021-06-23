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Giriş Tarihi: 23.6.2021 10:16 Son Güncelleme: 23.6.2021 10:18

'den gelen görüntüler dehşete düşürdü! Bulutların arasında havada asılı kaldı!

Çin'den gelen görüntüler dehşete düşürdü! Bulutların arasında havada asılı kaldı!

Son günlerde UFO'lar hakkındaki haberler sıklıkla gündeme gelmeye başladı. tarafından çekilen UFO görüntüleri, Pentagon ve eski başkan 'nın açıklamaları, 'de görülen UFO oldukça konuşuldu. Uzaylılar ve UFO'lar tartışmalar daha da alevlenirken, sıcaklığı yükseltecek başka bir gelişme daha yaşandı. 'de üçgen UFO görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içinde viral hale geldi.

UFO'ların ve uzaylıların varlığı yıllardır tartışılıyor. Ancak son haftalarda ortaya çıkan haberler UFO tartışmalarını başka bir boyuta taşıdı. Kimine göre bu cisimler dünya dışı gelişmiş medeniyetlere ait, kimine göreyse özel askeri araçlar. İşte tam bu konunun üstünde bir de 'den gelen görüntüler eklendi.

Çin'in kentinde bir UFO'ya ait olduğu söylenen görüntüler çekildi. Dev üçgen şeklindeki UFO, bir anda bulutların arasında belirdi ve kısa süreliğine hiç hareket etmeden havada asılı durdu.

Bu durum görgü tanıkları tarafından videoya kaydedildi. Söz konusu görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yankı buldu. Bazı kişiler görüntünün tamamen kurgu olduğunu, bazıları ise gerçek olduğunu belirtti.

Çin'de üçgen UFO görüldü! Şok eden görüntüler | Video

Üçgen UFO'lar daha önce çeşitli ülkelerde de görülmüştü. Söz konusu üçgen UFO'lara, siyah üçgen veya uçan üçgen de deniliyor. Üçgen UFO'ların TR-3B sınıfından olduğu söyleniyor. Yapılan açıklamada gemisi olduğu iddia edilen üçgen nesnelerin 20 ve 21. yy'da görülen diğer UFO'larla benzerlikler gösterdiği belirtiliyor.

TR-3B sınıfındaki UFO'larla ilgili haberler ilk olarak ve 'den geldi. Üçgen UFO'ların 'nin uçak gelişim programıyla ilgili olduğuna dair başka bir komplo teorisi daha var.

Raporlananlara göre bu sınıftaki UFO'lar düşük irtifalarda havada durabilen, yavaş seyreden, büyük, sessiz üçgen objeler olarak tanımlanıyor. Her bir köşesinde titreşimli üç ışık var.

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Çin'den gelen görüntüler dehşete düşürdü! Bulutların arasında havada asılı kaldı!
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