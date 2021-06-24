AB Zirvesi'nde Macaristan'daki eşcinsellikle ilgili yasa tartışmalara neden oldu

"NEDEN HALA AB'DE KALIYORSUN?"

Basına sızan haberlerde de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasındaki konuşmalar ile gergin ortama dair diplomatların verdiği bilgiler yer aldı. Toplantıya katılan diplomatlara dayandırılan haberlere göre, Orban'a yasa nedeniyle tepki gösteren Rutte, "Viktor, bunu yapıyorsan neden halen AB'de kalıyorsun?" sorusunu yöneltti.