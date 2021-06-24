Güney Afrikalı Cajee kardeşlerden 3,6 milyar dolarlık kripto para vurgunu



Cajee kardeşler

AFRİCYRPT

Cajee kardeşler tarafından 2019'da kurulan Africyript, Afrika'nın en büyük kripto para borsalarından biriydi.

Bu yılın nisan ayında Ameer Cajee tarafından, yatırımcılara Africyrpt'in siber saldırıya uğradığı bilgisi verilmiş ancak durumun yetkililere ve hukukçulara bildirilmemesi talep edilmişti.

Bunun üzerine bir grup yatırımcı Cape Town merkezli hukuk firması Hanekom ile irtibata geçerek konunun araştırılmasını talep etmişti.

Hanekom tarafından yapılan araştırma sonucu yatırımcıların hesaplarındaki kripto paraların dijital cüzdanlardan ve hesaplardan transfer edildiği ve bu kripto paraların takip edilemez hale getirildiği tespit edilmişti.

Ancak kripto paralar Güney Afrika'da finansal varlık kabul edilmediğinden, yasal soruşturma başlatmanın mümkün olmadığı ifade edilmişti.