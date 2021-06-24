Polis bir Türk’ü daha öldürdü

POLİS EKİBİ ÇAĞRILDI
OLAY önceki gün Frankfurt
'un Griesheim
semtinde yaşandı. Frankfurt Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ilk açıklamaya göre sabah saatlerinde Griesheim semtindeki bir evden polis arandı ve binada olay yaşandığı bildirildi. Polisin açıklamasına göre memurlar olay yerine geldiğinde, 41 yaşındaki Soner A
., polise bıçak ve silahla saldırdı. İddiaya göre saldırıda bir polis memuru da yaralandı.
EVDE ÖLÜ BULUNDU
POLİSİN bunun üzerine karşılık verdiği açıklandı. Ağır yaralanan Soner A., çareyi eve çekilmekte buldu. Ardından polis tüm bölgede alarma geçti ve bölgeyi kordon altına aldı. Olaydan yaklaşık 45 dakika sonra özel tim binaya girdi. Evi basan polis, Soner A.'yı evinde ölü buldu. Polis 4 saat sonra bölgede yaşayanlar için bir tehlikenin söz konusu olmadığını bildirdi.
POLİS KURŞUN YAĞDIRDI
ANCAK olayın farklı geliştiği ortaya çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle binaya çağırılan polis, kapıda Soner A. ile karşılaştı. Soner A.'nın bir polis memurunu merdivenlerden ittiği, bunun üzerine diğer polisin üst üste silahını ateşlediği öğrenildi. Ağır yaralanan Soner A., dairesine girerken silah seslerini duyanlar polisi aradı. Polis de evi kuşatma altına aldı.
BİLDİK BAHANE: SİLAHI VARDI
İLK silah sesinden 45 dakika sonra polis daireye girdi ve burada Soner A.'nın cesediyle karşılaştı. Polis her zaman yaptığı gibi, Soner A.'nın elinde silah ve bıçak olduğunu açıkladı. Olayların başlangıç nedeni ve Soner A.'nın neden polise silah çektiği gibi konular henüz karanlıkta. Bundan sonrası da şöyle olacak: Savcı her zamanki gibi polisleri kollayacak, dava bile açılmadan dosya rafa kaldırılacak.