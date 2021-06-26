Giriş Tarihi: 26.6.2021

AB’nin Suriyelilere maddi desteği gerçeklerden kaçış

AB, Türkiye’deki Suriyelilere destek için 3 milyar euro ayırdı. Ankara’dan “Esasen AB’nin kendi güvenliğinin teminatı için atılacak bir adımdır” tepkisi geldi