AB’nin Suriyelilere maddi desteği gerçeklerden kaçış

Avrupa Birliği
'nin (AB) devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Brüksel zirvesi dün tamamlandı. Zirvedeki temel konular arasında, Kovid-19 salgını dışında Birliğin, Türkiye ve Rusya
ile ilişkileri yer aldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
, AB'nin Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin desteklenmesi amacıyla 2024'e kadar 3 milyar euroluk bütçe ayıracağını bildirdi.
'KENDİ HUZURLARI İÇİN'
Leyen, "Milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi ve Ürdün
ile Lübnan
gibi bölgedeki diğer ortakları desteklemeye devam edeceğimizi açıkça söylemiştik. Türkiye'deki mültecileri desteklemek için 2024'e kadar ilave olarak 3 milyar euro ayırmayı planlıyoruz. Bu para tamamen AB bütçesinden gelecek ve mültecilerin sosyo ekonomik desteklenmesinde kullanılacak" dedi. Dışişyeri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Önerilen yeni mali yardım paketi, Türkiye'ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB'nin kendi huzur ve güvenliğinin teminatı için atılacak bir adımdır. Göç işbirliğinin sadece mali boyuta indirgenmesi, büyük bir yanılgıdır. Bu alanda yakın işbirliği hedeflenmesi herkes için yararlı olacaktır" denildi.
SOMUT ADIMLAR YERİNE YİNE DİYALOG VAADİ ÇIKTI
BRÜKSEL'DEKİ liderler zirvesinde, ilişkilerde sahici bir açılım anlamına gelecek ve AB'nin vizyonunu yansıtacak Gümrük Birliği
'nin güncellenmesi, vize kolaylığı ve tam üyelik müzakerelerinin canlandırılması gibi hayati konulardaki beklentiler yine sonuçsuz kaldı. Zirvenin sonuç metninde Türkiye ile işbirliği yapılmak istendiğine vurgu yapıldı ve Doğu Akdeniz
'deki mevcut duruma yönelik tespitlerde bulunuldu. Buna karşın, ilişkilerde sahici bir açılım anlamına gelecek ve AB'nin vizyonunu yansıtacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize kolaylığı ve elbette tam üyelik müzakerelerinin canlandırılması gibi konulardaki beklentilerin yine sonuçsuz kaldığı görüldü. AB, Kıbrıs'ta da iki devletli çözümü desteklemeyeceğini duyurdu.