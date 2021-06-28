ABD’li şirketler Kıbrıs’ı soruyorlar

ABD
Başkanı Joe Biden
'ın 24 Nisan olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirmesinin ardından SABAH yazarı Yavuz Donat
'ın 30 Nisan'daki yazısını tercüme ederek, Biden'a gönderen Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi
(ATBD Counsil) Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, SABAH'a konuştu. Terzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden'ın Brüksel'deki görüşmelerinin ardından yeni bir dönem başlayacağını söyledi. Terzioğlu, son dönemde Türkiye'nin ABD'ye ihracatının hızlı bir şekilde arttığını belirterek, "Yerel kılcal damarlara ulaşabilmeyi amaçlıyoruz. 7 hedef bölge seçtik, firmalara ihracat anlamında yönlendirme yapıyoruz" dedi. Terzioğlu, KKTC'den ABD ile ticaretin kolaylıkla yapabildiğini ve ABD'li ünlü şirketlerin KKTC'de ofis açtıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız 19-20 Temmuz'da KKTC'de olacak" dedi.
'YENİ MÜJDE OLABİLİR'
Ziyarete geniş bir heyetle katılacağını aktaran Terzioğlu, "Cumhurbaşkanımız KKTC-Türkiye arasındaki bir bölgeden yeni doğalgaz müjdesi verebilir. ABD'li şirket başkanları özellikle son bir aydır bana Kıbrıs'ı soruyorlar" dedi ve KKTC'nin de kendileri için önemli olduğuna belirtti.