Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, son 24 saatlik veriler açıklandı.

509 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 509 artışla 5 milyon 770 bin 530'a, 44 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 111 bin 41'e yükseldi.

Hastanelerde 1304'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 846 kişinin tedavisine devam ediliyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 514 bin 605'e ulaştı, bunlardan 21 milyon 735 bin 972'sine ikinci doz uygulandı.