İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 479 yeni vaka tespit edildi

İngiltere'de Kovid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı artış göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 479 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 775 bin 301'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 128 bin 126'ya yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Kovid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 44 milyon 581 bin 771 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 32 milyon 721 bin 762 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

FİLTRELİ YÜZ MASKELERİ VİRÜSE KARŞI KORUYOR

Cambridge Üniversitesi Hastaneleri'nde Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Vakfı'nın bir araştırmasına göre, sağlık çalışanlarının giydiği yüz maskelerinin kalitesi, koronavirüs enfeksiyonun yayılmasında büyük etkiye sahip olduğu belirtildi. Yapılan araştırmada, FFP3 olarak bilinen ve en yüksek derecede filtreleme sağlayan maskelerden kullanmanın virüse karşı yüzde 100'e kadar koruma sağlayabileceği açıklandı.



Avrupa Standartlarına göre, FFP3 maskelerinin zararlı toz, duman ve ince partiküllere karşı koruma sağladığı biliniyor.



KOVİD-19'A KARŞI 'KOKTEYL AŞI'

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Kovid-19 aşılamasında farklı aşıların karıştırılarak kullanılmasının virüse karşı daha etkili olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmada birinci ve ikinci dozlarda farklı aşıların kullanılmasının bağışıklık sistemini harekete geçirdiği ve vücudun daha fazla antikor ürettiği belirtildi. 50 yaş ve üstü 850 gönüllünün katıldığı çalışmada, gönüllülere 4 hafta arayla AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarının farklı kombinasyonları verildi. Uzmanlar araştırmanın, aşıların uygulanmasına yönelik esneklik sağlayabileceğini söyledi.