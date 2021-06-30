Almanya Afganistan topraklarını terk etti

Almanya'nın son askerlerini de Afganistan'dan çıkarması ile geri çekilmesini tamamladı. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Alman askerlerinin 20 yıllık hizmetini tarihi bir dönem olarak değerlendirerek, "Alman ordusu Afganistan'da başardıklarıyla gurur duyabilirler.

Çünkü Parlamentonun kendilerine verdiği tüm görevleri profesyonellik ve inançla yerine getirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

20 YILDIR GÖREV YAPIYORLARDI

Afganistan'da 20 yıldır NATO'nun Kararlı Destek Misyonu kapsamında görev yapan Alman askerleri, Almanya'ya en uzak ve en uzun hizmet verdikleri görev bölgesi oldu.