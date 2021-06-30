Azerbaycan’dan Ermenistan’a yeni teklif!

Ermenistan ile devlet sınırının 30 yıllık işgalin ardından kurtarılmasından sonra sınır boyunca kontrol altyapısı inşa ettiklerini bildiren Bayramov, "Ermenistan'a sınır hattının belirlenmesi konusunda ikili görüşmelere başlamayı öneriyoruz. Azerbaycan, Ermenistan'dan olumlu tepki bekliyor." dedi.

Bayramov, Ermenistan'daki Azerbaycan karşıtı intikamcı ve nefret içeren söylemlerin ciddi endişe konusu olduğunu belirterek Ermenistan iktidar ve muhalefet temsilcilerini birleştiren bu tip söylemlerin zaten kırılgan olan normalleşme sürecini tehdit ettiğini söyledi.