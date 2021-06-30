Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayında yanıtladı!

Son dakika haberi… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke kanallarından her yıl canlı yayınlanan, Vladimir Putin'le Direkt Hat programının 18.'sini gerçekleştiriyor. Canlı yayında halkın yönelttiği soruları yanıtlayan Putin, en çok merak edilen konuların başında gelen koronavirüs aşısına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs pandemisle mücadelede etkinliği giderek artan aşı uygulamalarına ilişkin sorulara yanıt veren Putin, kendisine uygulanan aşıyı açıkladı.

"SPUTNİK V OLDUM"

"Rekabet avantajı sağlamamak için hangi aşıyı vurulduğumu açıklamıyordum. Sputnik V aşısı olduğumu söyleyebilirim. İki dozdan sonra da hiçbir yan etki oluşmadı. Antikor seviyem yüksek. Umarım ülkemizdeki vatandaşların çoğu, aşı oldum dediysem, bunun öyle olduğunu anlamıştır. Bu seviyedeki insanlar küçük hileler yapmaz. Aşı olduğum dönemde Sputnik V ve EpiVakKorona aşıları vardı. İkisi de iyi ve etkili. EpiVakKorona, daha kısa süre koruma sağlıyor ancak onun daha az yan etki gibi avantajları var. Ben aşıyı seçerken daha uzun süre korumayı dikkate alarak tercih yaptım ve Sputnik V aşısı oldum."