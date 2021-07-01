Fransa’da dolu yağışı nedeniyle yollar kapandı

FRANSA'NIN kuzeydoğusundaki Lorraine bölgesinde yer alan Vosges kentinde yağan dolu, kar küreme makineleriyle temizlendi. Otoyolda trafiğin durmasına neden olan yağış nedeniyle şehir içindeki yollarda dolu tepecikleri oluştu. Plombieres-les- Bains kenti sakinleri, doluyu temizlemek için kar kürekleri ve traktörlere başvururken itfaiyeciler kar küreme makinelerini kullandı. Dolunun Vald'Ajol kenti ve çevresinde, ağaçların elektrik tellerinin üzerine devrilmesi nedeniyle 300 evde elektrik kesintisi meydana geldi. DIŞ HABERLER