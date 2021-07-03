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Giriş Tarihi: 3.7.2021 23:54

Silivri’de bir otelde zehirlenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Silivri’de bir otelde zehirlenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Silivri’de bir otelde iddiaya göre yedikleri yemekten zehirlenen çok sayıda kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Silivri Çanta Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. İddiaya göre, bir etkinlik kapsamında otelde bulunan kafilede çok sayıda kişi yedikleri yemekten zehirlenerek yardım istedi. Şahısların zehirlendiğini anlayan yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

ZEHİRLENEN VATANDAŞLAR TEDAVİYE ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında zehirlendiği belirlenen vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin otelde yaptığı çalışmalar sürüyor.

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Silivri’de bir otelde zehirlenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
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