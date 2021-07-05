Fransız Senatosu’nda Türkiye rüzgarı! Türk SİHA’larının gücü örnek gösterildi

Libya ve Dağlık Karabağ başta olmak üzere Türk SİHA'larının sahadaki başarısını ele alan raporda, gelecek çatışmalarda kullanılmak üzere Türk İHA/SİHA'larının sahip olduğuna benzer teknik özellikte droneların envantere katılması gerektiğine dikkat çekildi.

Seri ve ucuz üretime sahip, yetkinlik alanı oldukça kuvvetli olan Türk SİHA'larına benzer bir drone sistemi kurmanın, Fransız ordusu için bir zorunluluk olduğunun belirtildiği rapor, Türkiye'nin askeri alandali üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.