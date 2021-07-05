Fransız Senatosu’nda Türkiye rüzgarı! Türk SİHA’larının gücü örnek gösterildi

Türkiye'nin askeri savunma alanında yaptığı atılımlar, dünya ülkeleri tarafından parmakla gösterilmeye devam ediyor.
Başta Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferde tartışılmaz payı olan Türk SİHA'ları, uzun zamandır analizlere konu oluyor. Teknik özellikleri ve ulaşılabilirliğiyle her analizde "savaşların seyrini değiştiren" ayrıntısıyla gündeme taşınan Türk İHA/SİHA üretimi bu kez Fransız Senatosu'na taşındı.
FRANSIZ SENATOSU'NDA TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Fransa Senato Savunma Komitesi, ülke ordusunun geliştirilmesi ve güçlendirmesine dair hazırladığı raporda, Türkiye'nin SİHA gücünü örnek gösterdi. Komite tarafından hazırlanan ve "İHA Savaşına Hazırlanmak: Stratejik Bir Sorun" isimli raporda, yeni nesil savaşlarda İHA teknolojisinin gerekliliğine vurgu yapıldı.
Ordunun savunma gücünü artırmak için drone gücüne önem verilmesi gerektiği vurgusu bulunan raporda, Türkiye de örnek gösterildi.
TEKNİK ÖZELLİKLERİNE VURGU YAPILDI
Fransa'nın, şimdilerde yüzün altında olan İHA/SİHA sayısını, 2025 yılına kadar binli rakamlara çekme hedefinin olduğunun belirtildiği raporda, şimdiye dek birçok ülkeye İHA/SİHA teknolojisi ihraç eden Türkiye'nin sahip olduğu droneların, ülkeyi getirdiği güçlü pozisyon ele alındı.
Libya ve Dağlık Karabağ başta olmak üzere Türk SİHA'larının sahadaki başarısını ele alan raporda, gelecek çatışmalarda kullanılmak üzere Türk İHA/SİHA'larının sahip olduğuna benzer teknik özellikte droneların envantere katılması gerektiğine dikkat çekildi.
Seri ve ucuz üretime sahip, yetkinlik alanı oldukça kuvvetli olan Türk SİHA'larına benzer bir drone sistemi kurmanın, Fransız ordusu için bir zorunluluk olduğunun belirtildiği rapor, Türkiye'nin askeri alandali üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.