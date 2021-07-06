Almanya'daki skandal cinsel istismar davasında karar

70'DEN FAZLA TANIK İFADE VERDİ

İstismar olayları, baş sanık Adrian V'nin annesinin çardak evinde gerçekleşirken mahkeme, Adrian V'yi mağdur çocuklara burada defalarca cinsel istismarda bulunmak ve yargılanan diğer erkekleri de davet etmekten suçlu buldu.

Süreç, Kasım 2020'de başladı. Dosya, eklerle birlikte yaklaşık 20 bin sayfadan oluştu. 70'ten fazla tanık ifade verdi ve yedi bilirkişi dinlendi.

EYALETİN ÜÇ ŞEHRİNDE BÜYÜK VAKALAR YAŞANDI

Eyalette Münster'in yanı sıra Lügde ve Bergisch Gladbach şehirlerinde de çocuklara yönelik üç büyük cinsel istismar vakası yaşandı.

Çok sayıda eyalette ve yurt dışında vakalarla ilgili şüphelilere yönelik tutuklamalar yapıldı.

Vakalarla ilgili 50'den fazla şüpheli tespit edilirken 30'u halen gözaltında bulunuyor.