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Giriş Tarihi: 6.7.2021 14:42 Son Güncelleme: 6.7.2021 14:43

Çin'de 12 balina karaya vurdu

AA
Çin'de 12 balina karaya vurdu

Yetkililer, bu sabah Çin'in Cıciang eyaletinde 12 balinanın karaya vurduğunu bildirdi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Cıciang eyaletine bağlı Linhay'deki bir plajda 3'ü ölü, 12 balina bulundu.

Yerel halktan çok sayıda kişi, karaya vuran balinaları kurtarmak için bölgeye koştu.

ISLAK HAVLULAR İLE HAYATTA TUTMAYA ÇALIŞTILAR

Linhay Balıkçılık Dairesi yetkililerinden Cu Yupıng, balinaları güneşten korumak için barakalar kurduklarını, ıslak havlular yardımıyla onları hayatta tutmaya çalıştıklarını bildirdi.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Çin'de 12 balina karaya vurdu
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