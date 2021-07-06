İHA filosunu genişletmeliyiz

Türk SİHA'larının Libya
, Suriye
ve Dağlık Karabağ
'da sağladığı başarı, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu başarı, bu kez Fransa
'da örnek olarak gösterildi. Fransa Senato Savunma Komitesi
, ordunun geliştirilmesi ve güçlendirmesine dair hazırladığı, "İHA Savaşına Hazırlanmak" başlıklı raporda, Türkiye
'nin SİHA gücüne yer vererek ilerlediği yolun izlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Raporda, Türkiye gibi, "ucuz insansız hava araçlarının üretimine ve ihracatına başlanmasının gerekliliği" vurgulanırken senatörler ülke güvenliği konusunda İHA filosunu genişletme çağrısı yaptı.
Fransa'nın, yüzün altında olan İHA/SİHA sayısını, 2025'e kadar binli rakamlara çekme hedefi olduğunun belirtildiği raporda, şimdiye dek birçok ülkeye İHA/SİHA teknolojisi ihraç eden Türkiye'nin sahip olduğu Drone'ların, ülkeyi getirdiği güçlü pozisyon ele alındı. Raporda, "2020'de Dağlık Karabağ'daki savaş, Eylül 2019'da Libya'daki çatışmalar ve Mart 2020'de Suriye'deki Türk harekatı da dahil olmak üzere son zamanlardaki birçok çatışma, insansız hava araçlarının yoğun kullanımına sahne oldu" denildi. Seri ve ucuz üretime sahip, yetkinlik alanı oldukça kuvvetli olan Türk SİHA'larına benzer bir drone sistemi kurmanın, Fransız
ordusu için bir zorunluluk olduğu belirtildi.