İngiltere ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor! "Kırım açıklarındaki rotayı kullanmaya devam edeceğiz"

"HAKKIMIZ VAR"

Raab, "HMS Defender en kısa ve en doğrudan rotayı kullanıyordu. Uluslararası kabul görmüş bir trafik rotası. Uluslararası hukuka göre Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapma hakkımız var. Yapmaya devam edeceğiz" dedi.