İngiltere ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor! "Kırım açıklarındaki rotayı kullanmaya devam edeceğiz"

Karadeniz'de 23 Haziran'da Kırım'a yaklaşan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a Rusya tarafından uyarı atışı yapılmıştı. Rusya ve İngiltere arasında yaşanan gerilim ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiliz savaş gemilerinin HMS Defender'ın Kırım açıklarındaki rotayı kullanmaya devam edeceğini belirtti.
"HAKKIMIZ VAR"
Raab, "HMS Defender en kısa ve en doğrudan rotayı kullanıyordu. Uluslararası kabul görmüş bir trafik rotası. Uluslararası hukuka göre Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapma hakkımız var. Yapmaya devam edeceğiz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yapıldığını açıklamıştı. İngiltere ise, Rusya'nın uyarı atışı yaptığına dair açıklamaları reddetmiş, HMS Defender'ın uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yaptığını belirtmişti.