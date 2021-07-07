Dışişleri Bakan Çavuşoğlu'ndan Haiti Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "En son Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin kalleşçe öldürüldüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.
En son Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız #Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin kalleşçe öldürüldüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Huzur içinde yatsın. Ailesine ve dost Haiti halkına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/ocRchEBEQr— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 7, 2021
Çavuşoğlu, Moise'nin ailesi ve dost Haiti halkına başsağlığı dileklerini iletti.