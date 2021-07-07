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Giriş Tarihi: 7.7.2021 15:35

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu'ndan Haiti Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

AA
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu'ndan Haiti Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "En son Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin kalleşçe öldürüldüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Moise'nin ailesi ve dost Haiti halkına başsağlığı dileklerini iletti.

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Dışişleri Bakan Çavuşoğlu'ndan Haiti Cumhurbaşkanı için taziye mesajı
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