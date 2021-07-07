Hassas bölgede 7/24 izleme

Ermenistan
işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ
'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Birge Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi kapılarını SABAH'a açtı. Azerbaycan
'ın zaferinin ardından varılan anlaşma gereği Ağdam
'da kurulan merkezde tarafların ateşkese uyup uymadığı yakından gözlemleniyor. 4 hektar üzerine kurulu 60 Türk- 60 Rus 120 askerin görev yaptığı merkezde Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki hassas bölgeler 7/24 havadan izleniyor. Anlaşma ihlalleri rapor ediliyor. Etrafı yüksek tellerle çevrili çalışma, toplantı, spor, mescit, kilise yaşam ve hizmet alanlarından oluşan gözlem merkezinin güvenliğini Azerbaycan askerleri sağlıyor. 65 konteyner bulunan merkeze gitmek için, Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından her 10 kilometrede bir oluşturulan güvenlik noktalarından geçmek gerekiyor.
HAVADAN TAKİP
İnsansız hava araçlarından gelen görüntüler gözlem merkezinde 7/24 takip ediliyor. İHA
'lardan gelen görüntüler ve yerel kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda herhangi bir ihlal yapılıp yapılmadığı kayda alınıyor. İhlallerle ilgili veriler merkezde değerlendirildikten sonra, verilerin doğruluğu teyit ediliyor. Gözlem merkezi ateşkesin kontrolünü gerçekleştirmeyi, ihlalleri kayda geçirmeyi, tarafların şikayet ve sorunlarını incelemeyi ve ihlalleri engellemeye yönelik tedbirler almayı, bölgede barışın devam etmesini sağlamayı amaçlıyor.
TÜRK-RUS MUTABAKAT ZAPTI
AZERBAYCAN ordusu, işgal altındaki Dağlık Karabağ'daki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül 2020'de operasyon başlatmıştı. Azerbaycan'ın işgal altındaki 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan, 10 Kasım'da yenilgiyi kabul etmiş ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı Türkiye
ile Rusya
arasında 11 Kasım'da imzalanmıştı.