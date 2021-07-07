Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı: 3 yaralı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 12.30'da Ayn-el Esed Üssü'ne 14 roketle saldırı düzenlendi. Roketler üsse ve çevresine düştü. İlk belirlemelere göre 3 kişi hafif şekilde yaralandı." ifadelerini kullandı.

Marotto, saldırının kimler tarafından düzenlendiğine veya karşılık verilip verilmediğine ilişkin ise bilgi vermedi.

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki Uluslararası Havalimanı'na da dün akşam saatlerinde bomba yüklü dronelerle saldırı gerçekleştirilmişti.

SALDIRIYI Şİİ MİLİS GRUP "EL-MÜHENDİS'İN İNTİKAM TUGAYI" ÜSTLENDİ

Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" adlı bir Şii milis grup üstlendi.

İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gruplara ait sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada, Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen roketli saldırının geçen yıl ABD saldırısında öldürülen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in adını taşıyan "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" adlı grup tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.