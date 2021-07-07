İtalya'da son 24 saatte bin 10 yeni vaka tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden bini üzerine çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 177 bin 977 koronavirüs testi yapıldığı ve bin 10 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 265 bin 714'e ulaştığı kaydedildi.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 728'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 735 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 41 bin 840 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 7 kişi azalarak 180'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 55 milyon 159 bin 301 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 21 milyon 765 bin 4 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.