Astana sürecinin garantörlerinden çağrı!

16'ncısı düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerinin ana oturumu sona erdi.

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Erlan Alimbayev, Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak sonuç bildirisini okudu.

Bildiride, Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını teyit eden taraflar, özellikle ülke egemenliğini ve komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı eylemlere karşı etkileşimi sürdüreceklerini bildirdi.

TERÖR FAALİYETLERİNE KINAMA

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde sivil kayıplara yol açan terör faaliyetlerinin kınandığı bildiride, "DEAŞ'in nihai olarak ortadan kaldırılması için iş birliğine devam edilmesi konusunda mutabık kalındı. Bu bağlamda, uluslararası insani hukuk çerçevesinde, sivil altyapının korunmasını sağlamak için El Nusra Cephesi ve El Kaide gibi DEAŞ bağlantılı tüm kişilere, gruplara karşı iş birliğinin sürdürülmesi kabul edildi." denildi.

İsrail'in Suriye'de devam eden ve uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarını kınayan Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'ye ait olması gereken petrol gelirlerinin yasadışı olarak ele geçirilmesine de karşı çıktı.

TOPLANTI ÇAĞRISI

Bildiride, Suriye krizinin askeri yolla çözülmeyeceğine olan inançlarını dile getiren taraflar, "Bu kapsamda Cenevre'deki Anayasa Komitesi'nin önemli rolü vurgulandı. Komite'nin 6. toplantısının en kısa sürede yapılması gerektiği kaydedildi." ifadeleri yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Suriye'deki insani durumun yanı sıra sağlık sistemini de kötü etkilediği ve bu durumdan tarafların derin endişe duydukları aktarılan bildiride, "Ayrımcılık, siyasallaştırma ve önkoşul olmaksızın ülke genelinde tüm Suriyelilere insani yardımın artırılması gerektiği vurgulandı. Bu konuda BM başta olmak üzere uluslararası topluma Suriye'ye insani yardımı artırma çağrısı yapıldı." denildi.

Bildiride, mültecilerin geri dönüşünü kolaylaştırma, tutukluların serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler alanında son dönemde atılan başarılı adımlardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Bir sonraki Suriye konulu Astana görüşmelerinin, salgın durumunu dikkate alarak yıl sonuna kadar Nur Sultan'da yapılması kararlaştırıldı.