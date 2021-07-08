Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'da Türklerle bir araya geldi
Giriş Tarihi: 8.7.2021 15:02

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'da Türklerle bir araya geldi

AA
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'da Türklerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Finlandiya'da Türklerle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Helsinki'de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın Finlandiya toplumuna katkılarından memnunuz, başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatar Cemaati Başkanı Gölten Bedrettin'le de görüşen Çavuşoğlu, mesajında "Finlandiya'da yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Tatar kardeşlerimizin temsilcisi, dernek başkanı Gölten Bedrettin ile görüştük. Soydaşlarımızın huzuru ve refahı her zaman önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'da Türklerle bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA