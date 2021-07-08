Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'da Türklerle bir araya geldi

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Helsinki'de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın Finlandiya toplumuna katkılarından memnunuz, başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatar Cemaati Başkanı Gölten Bedrettin'le de görüşen Çavuşoğlu, mesajında "Finlandiya'da yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Tatar kardeşlerimizin temsilcisi, dernek başkanı Gölten Bedrettin ile görüştük. Soydaşlarımızın huzuru ve refahı her zaman önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.