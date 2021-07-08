Kıtlık tehlikesinin eşiğindeki Kuzey Kore’ye Rusya’dan yardım teklifi

Rusya'nın, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını kapatan ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan Kuzey Kore'ye aşı vermeyi önerdiği bildirildi.

"YARDIMA HAZIRIZ"

"Nknews.org" internet sitesinin haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'deki durumla ilgili soruya yanıt verdi. Bakan Lavrov, "Büyükelçiliğimizin Kuzey Kore liderliğinden temsilcilerle temaslarında birçok kez gerekli olduğu takdirde yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Bu elbette aşılar ve tıbbi malzeme için de geçerli." ifadelerini kullandı.