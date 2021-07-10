Hollanda'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 10 binin üzerine çıktı

Bakanlığa bağlı Sağlık ve Çevre İçin Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 345 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu belirtildi.

Bunun 25 Aralık 2020'den bu yana görülen en yüksek rakam olduğu bildirilen açıklamada, vaka sayılarının düne göre 3 bin 390 daha fazla olduğu, bir önceki haftaya göre 7,5 kat arttığı kaydedildi.

RIVM Direktörü virolog Jaap van Dissel, vaka sayılarındaki yükselişe ilişkin yerel medyaya yaptığı açıklamada, artışın çoğunlukla gençlerde olduğunu ifade etti.

Dissel, artış henüz hastanelerdeki yoğunluğa yansımasa da ileride bunun olmayacağının garanti edilemeyeceğini dile getirdi.

Haberlerde, Hollanda'da Kovid-19'un mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı Delta varyantının yeni vakalarda baskın tür olduğu aktarıldı.

Hollanda'da hükümet, ülke genelinde uygulanan salgın tedbirlerinin çoğunun kaldırılmasının ardından artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için dün akşam bazı Kovid-19 önlemlerinin yeniden yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

Bu sabah 06.00 itibarıyla başlayan ve 13 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacak tedbirler kapsamında, tüm kafe, restoranlar, bar ve diskoların saat 24.00 ile 06.00 arasında kapatılmasına karar verilmişti.