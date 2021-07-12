Haiti Devlet Başkanı’nın suikastinde flaş gelişme!

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikastın baş aktörlerinden biri olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bölge basınında çıkan habere göre, güvenlik güçleri olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Haitili yetkililer, soruşturma kapsamında, ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Christian Emmanuel Sanon adında bir doktorun gözaltına alındığını ve bu kişinin Moise cinayetinin baş planlayıcılarından olduğunu bildirdi.