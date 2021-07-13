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Giriş Tarihi: 13.7.2021 10:25

Göçmen karşıtı Macaristan’ı korku sardı: Türkiye’yle anlaşalım

AA
Göçmen karşıtı Macaristan’ı korku sardı: Türkiye’yle anlaşalım

Göçmen karşıtı politikaları ve zaman zaman mültecilere uyguladığı insanlık dışı muameleleriyle bilinen Macaristan’da, mülteci korkusu bir kez daha baş gösterdi. NATO kuvvetlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Avrupa’ya yönelik göçmen artışı olacağından endişe eden Macar hükümeti, Türkiye ile anlaşma çağrısında bulundu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile sığınmacı konusundaki sorunlarını bir an önce çözmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Szijjarto, Brüksel'de AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

"TÜRKİYE İLE OLAN SORUNLARIMIZI ÇÖZELİM"

Toplantı sonrasında Macar gazetecilere konuşan Szijjarto, gelecekte dünya siyasetini ve ekonomisini salgın ve göçün belirleyeceğini, AB'nin de buna hazırlanması gerektiğini kaydetti. Szijjarto, Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması için göç dalgalarının durdurulması gerektiğini ifade etti.

NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinin güvenlik sorunu anlamına geleceğini vurgulayan Szijjarto, bunun da Afganistan'ı tekrar göç kaynağı yapabileceğini söyledi.

Szijjarto, şimdiden günlük binlerce ailenin Afganistan'ı terk ederek Avrupa'ya doğru yola çıktığına dikkati çekerek, "Yeni göç baskısını önlemek için Türkiye'yle göç konusunda tüm sorunlar bir an önce çözülmeli." diye konuştu.

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Göçmen karşıtı Macaristan’ı korku sardı: Türkiye’yle anlaşalım
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