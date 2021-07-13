Göçmen karşıtı Macaristan’ı korku sardı: Türkiye’yle anlaşalım

"TÜRKİYE İLE OLAN SORUNLARIMIZI ÇÖZELİM"

Toplantı sonrasında Macar gazetecilere konuşan Szijjarto, gelecekte dünya siyasetini ve ekonomisini salgın ve göçün belirleyeceğini, AB'nin de buna hazırlanması gerektiğini kaydetti. Szijjarto, Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması için göç dalgalarının durdurulması gerektiğini ifade etti.